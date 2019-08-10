Актёра Александра Шувалова экстренно госпитализировали в Москве

В Москве был экстренно госпитализирован актёр Александр Шувалов. Об этом сообщает Пятый канал.
Более недели назад артист перенёс операцию на органах брюшной полости, а сейчас у него начались осложнения. О степени тяжести состояния актёра пока не сообщается.
Шувалов родился в 1987 году, он известен по ролям в сериалах "Безмолвный свидетель", "Москва. Три вокзала", "Обручальное кольцо". Также артист знаком зрителю по театральным ролям в мюзикле "Лукоморье" и спектакле "Вишнёвый сад".
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