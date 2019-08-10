Путин поздравил спортсменов с Днём физкультурника

В своём сообщении глава государства отметил важность и необходимость дальнейшего развития спорта в России.

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днём физкультурника. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что победы прославленных атлетов имеют огромное значение для патриотического воспитания юных россиян, они вдохновляют подрастающее поколение на занятия спортом, а также способствуют продвижению здорового образа жизни.

Также российский лидер напомнил, что в последние годы в стране уделяется особое внимание развитию спортивной инфраструктуры: возводятся оздоровительные комплексы, спортивные базы, стадионы, организуются спортсекции на придомовых территориях и в образовательных учреждениях. Кроме того, Путин подчеркнул, что одним из приоритетов является подготовка будущих чемпионов и рекордсменов.

— В этой связи особые слова признательности — наставникам, тренерам, инструкторам, представителям других профессий — всем, кто трудится в сфере спорта, — отметил глава государства.

Путин добавил, что во многом благодаря спортсменам и работников сферы физической культуры "Россия есть и всегда будет великой спортивной державой".