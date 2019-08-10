Москву ждёт дождливая и прохладная суббота

Сегодня, 10 августа, в Москве облачно, порывистый ветер. Максимальная температура — +18 °С.

В субботу, 10 августа, погода в столице по-прежнему остаётся под влиянием североатлантического циклона, который принесёт москвичам дожди. Температура воздуха ниже климатической нормы, об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

Синоптики обещают, что воздух в Москве прогреется до +16…+18 °С, в области — до +14…+19 °С. В течение дня переменная облачность и кратковременные осадки. Атмосферное давление увеличится до 745 мм рт. ст.

Ранее Лайф писал о причинах аномальной погоды в столичном регионе.