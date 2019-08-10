Лайф публикует фото с места ДТП в Курганской области, где автобус съехал в кювет

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Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места ДТП в Курганской области, в котором пострадало десять человек, в том числе ребёнок.

<p>Фото © LIFE</p>

По предварительной информации, автобус с пассажирами съехал в кювет после того, как у него отказало рулевое управление.

<p>Фото © LIFE</p>

Пассажиров транспортного средства осмотрели врачи. Два человека, в том числе несовершеннолетний, были госпитализированы.

<p>Фото © LIFE</p>

В настоящее время решается вопрос о том, как доставить людей в пункт назначения.

<p>Фото © LIFE</p>

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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