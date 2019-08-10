Под Волгоградом Range Rover вместе с водителем утонул в озере

Мужчина не справился с управлением и съехал в водоём. Выбраться из внедорожника ему не удалось.

В Волгоградской области местный житель утонул в озере, находясь за рулём своего автомобиля. Об этом сообщает местное онлайн-издание V1.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл в ночь на субботу, 10 августа, на озере Денежное в Среднеахтубинском районе. Согласно предварительной информации, 39-летний мужчина, который находился за рулём автомобиля, на внедорожнике Range Rover съехал в воду вблизи хутора Бобры. В результате происшествия мужчина утонул.

Сторож гребной базы, который стал очевидцем события и сообщил в полицию об инциденте, отметил, что вероятной причиной трагедии является то, что водитель не справился с управлением.

Как уточняет издание, житель Волгограда сел за руль своего красного автомобиля Range Rover в одних плавках. Скорее всего, водитель перед гибелью купался в водоёме. В данный момент спасатели и водолазы извлекают машину из воды. Правоохранители также работают на месте происшествия. Им предстоит уточнить все детали и обстоятельства инцидента.