Российская спортсменка UFC пожаловалась на непристойности от фанатов в Instagram

Российский боец MMA Александра Албу уже несколько лет назад подписала контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Девушка не заметила роста популярности, но вот о непристойных фотографиях, которые ей присылают в соцсетях, рассказала. Об этом пишет Sport 24.
— Самая дичь, которую присылали в директ? Боюсь даже говорить. И органы свои присылают. Всё присылают. Много дичи, но я стараюсь всё не читать, — поделилась спортсменка.
Также Александра добавила, что отвечает только девушкам, которые пишут ей комплименты и задают вопросы о мотивации и похудении.