Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Похороны одной из самых влиятельных и успешных бизнес-леди страны пройдут 14 августа в Торонто.

Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис. Об этом сообщили представители вице-президента ювелирной фирмы Mercury в посте на её странице в Instagram.

— Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днём 6 августа... Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким, — сказано в заявлении команды Вербер.

Как уточняется, похороны одной из самых влиятельных и успешных бизнес-леди России состоятся в канадском Торонто 14 августа.

Как сообщал Лайф, Алла Вербер скончалась в Италии на 62-м году жизни. Ей стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов, она была госпитализирована. Помочь Вербер врачи не смогли.