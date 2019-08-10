Скабеева назвала смешной реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

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Фото © Instagram/olgaskabeeva

Телеведущая Ольга Скабеева назвала смешной реакцию президента США Дональда Трампа на вопрос, планирует ли он пригласить главу Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом журналистка написала в своём телеграм-канале.

Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому, — отметила Скабеева.

Напомним, что Трамп, услышав фамилию Зеленский, с недоумением спросил: "О ком вы говорите?". Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и Трампа может состояться в сентябре.

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