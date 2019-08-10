В Москве пассажир ударил таксиста ножом и пытался угнать авто

В российской столице пассажир с ножом напал на таксиста и нанёс ему удар в грудь, после чего попытался угнать автомобиль, попал в ДТП и сбежал, бросив машину. Инцидент произошёл в районе Фили-Давыдково рано утром 9 августа, сообщает агентство "Москва".

Как уточняется, водитель автомобиля такси был доставлен в реанимационное отделение с проникающим колото-резаным ранением груди.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело о разбое.

Ранее Лайф сообщал, что на юго-западе Москвы таксист отобрал у пассажирки деньги и телефон.