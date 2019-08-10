В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

24-летний росгвардеец получил огнестрельное ранение, сейчас его жизнь вне опасности.

Мужчина открыл огонь по росгвардейцам в Тюмени, один из сотрудников правоохранительных органов был ранен. Сам нападавший задержан.

Во время патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны заметил у одного из жилых домов подозрительного гражданина. При приближении сотрудников мужчина открыл огонь из оружия, при этом ранив росгвардейца.

— Для задержания убегающего злоумышленника сотрудники применили табельное оружие. Нападавший был задержан и обезоружен, — говорится в сообщении Росгвардии.

Задержанный с ранением ног доставлен в больницу. Жизни получившего ранение росгвардейца ничего не угрожает.