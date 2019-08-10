Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области возросло до 16

Пятеро госпитализированы, остальные пассажиры отправлены в Куртамыш попутным транспортом.

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области, съехавшим в кювет после отказа рулевого управления, возросло до 16 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

— По состоянию на 11:00 мск, по информации центра медицины катастроф, пострадало 16 человек, из них один ребёнок 2007 года рождения, — цитирует агентство слова собеседника.

Как уточняется, пятеро пострадавших, в том числе несовершеннолетний, были доставлены в Куртамышскую центральную районную больницу.

Остальные пассажиры автобуса были отправлены в город Куртамыш попутным транспортом. Всего в автобусе в момент аварии находилось 47 человек, в том числе трое детей. Лайф публиковал фотографии с места ДТП.