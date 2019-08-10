Иномарка пробила "пенальти" бетонным мячом у Мамаева кургана — видео

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В Волгограде автомобиль снёс бетонный футбольный мяч, установленный в честь чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает местный интернет-портал V1 со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошёл около четырёх утра на улице Рокоссовского, недалеко от Мамаева кургана. В результате ДТП 33-летний водитель Daewoo Nexia и его пассажир были доставлены в больницу. Памятник же раскололся надвое и вылетел на дорогу.

В 2018 году в Волгограде прошло четыре матча чемпионата мира по футболу.

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