Иномарка пробила "пенальти" бетонным мячом у Мамаева кургана — видео

В Волгограде автомобиль снёс бетонный футбольный мяч, установленный в честь чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает местный интернет-портал V1 со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошёл около четырёх утра на улице Рокоссовского, недалеко от Мамаева кургана. В результате ДТП 33-летний водитель Daewoo Nexia и его пассажир были доставлены в больницу. Памятник же раскололся надвое и вылетел на дорогу.

В 2018 году в Волгограде прошло четыре матча чемпионата мира по футболу.