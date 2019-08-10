На Украине рассказали о жёстком уроке для Зеленского от Путина и Меркель

По мнению политолога, лидер Незалежной не знает, что предложить обществу, и старается всем угодить.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель преподали жёсткий урок главе Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в статье для "Главреда" пишет украинский политический эксперт Андрей Головачёв.

По его мнению, главы ведущих держав, отказав Зеленскому в экстренной встрече по Донбассу, показали, что не намерены собираться по первому зову, если у президента Украины нет конкретных предложений.

— У него нет пока собственного видения, собственной стратегии, он не знает, что делать в Донбассе, что предложить обществу. Как результат — Зеленский ведёт себя ситуативно, стараясь угодить всем и заботясь главным образом о своём рейтинге, — отметил эксперт.

Ранее Зеленский призвал Путина, Макрона и Меркель встретиться в "нормандском формате" из-за гибели четверых украинских военных.