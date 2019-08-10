"Массовые" акции протеста в регионах России провалились

В регионах России провалились заявленные как "массовые" акции протеста — на них практически никто не пришёл.

Так, в Иркутске в согласованном пикете сторонников оппозиции, который прошёл на площади Труда, участвовало около 50 человек. В Новосибирске на согласованный пикет в сквер на улице Орджоникидзе пришло порядка 90 человек.

В Хабаровске вместо заявленных 1000 человек в акции приняло участие около 300, в Кемерове — 13.

Как заявил Лайфу президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев, прошлые акции показали, что "тема с московскими протестами" народ не интересует.

— Митинги оппозиционные в Москве проходят по следующему сценарию. Если первый разрешённый митинг собрал 12 или 15 тысяч человек, то во всех последующих запрещённых акциях, которые пытались превратить в массовые беспорядки, число участников снижалось с каждым разом, — сказал политолог.

Он подчеркнул, что оппозиция придерживается следующего сценария: организует большое шоу, разрешённое властями, на которое зовёт звёзд.

— А потом собрать максимальное количество народа, а потом вывести их против правоохранительных органов. Сделать так, чтобы люди намотались на гусеницу, чтобы пролилась кровь. Устроить массовые беспорядки в Москве — по-другому все эти заявления и действия назвать, к сожалению, не могу. То, что наняли продюсера (Петра Верзилова. — Прим. Лайфа). Ну что он поставил? Pussy Riot — мелкая, но громкая провокация. Видимо, замышляет что-то такое — мелкую провокацию в этот раз. Я говорю: они провоцируют, — заявил эксперт.

Напомним, ранее мэрия Москвы согласовала проведение в российской столице двух митингов — 10 и 11 августа. Площадкой для обоих массовых мероприятий станет проспект Академика Сахарова. Накануне СКР предостерёг от несанкционированных "прогулок" после митинга в субботу, 10 августа.