Украинцы попросили Зеленского заменить гривну на доллар

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Фото © Sergii Kharchenko / ZUMA Wire / ТАСС

В сравнении с докризисным периодом гривна обесценилась в три раза по отношению к американской валюте.

На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой сделать доллар национальной валютой страны.

В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США, — говорится в тексте петиции.

Также авторы просят пересчитать цены, тарифы, заработную плату, пенсии, стипендии и вклады граждан. В последние несколько лет украинская гривна находится в списке лидеров по девальвации. Если до кризиса курс гривны по отношению к доллару составлял 8 к 1, то сейчас уже 25,2 к 1.

Ранее сообщалось, что Украина до конца года должна заплатить более $6,5 миллиарда по госдолгу.

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