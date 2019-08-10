Украинцы попросили Зеленского заменить гривну на доллар

В сравнении с докризисным периодом гривна обесценилась в три раза по отношению к американской валюте.

На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой сделать доллар национальной валютой страны.

— В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США, — говорится в тексте петиции.

Также авторы просят пересчитать цены, тарифы, заработную плату, пенсии, стипендии и вклады граждан. В последние несколько лет украинская гривна находится в списке лидеров по девальвации. Если до кризиса курс гривны по отношению к доллару составлял 8 к 1, то сейчас уже 25,2 к 1.

Ранее сообщалось, что Украина до конца года должна заплатить более $6,5 миллиарда по госдолгу.