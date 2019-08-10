В Киргизии во время спецоперации при задержании Атамбаева пострадало 140 человек

В Бишкеке около 140 человек пострадало во время столкновений между сторонниками бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.

Согласно информации ведомства, с 7 по 10 августа врачи оказали первую медицинскую помощь 136 пострадавшим. Из них 109 человек обратились в учреждения сами, ещё 27 потребовалась помощь врачей в селе Кой-Таш, которое расположено в двадцати километрах от Бишкека.

На сегодняшний день в местных отделениях клинических больниц Бишкека и Чуйской области продолжают получать лечение на базе стационара 14 пострадавших. Их состояние, кроме главы ГУВД Чуйской области, который перенёс трепанацию черепа, стабильное.

Напомним, в Кой-Таше вечером 7 августа спецназ начал операцию по задержанию Атамбаева в его доме. Бывшего президента подозревают в коррупции, незаконной трансформации земель и прочих преступлениях. На помощь экс-лидеру страны пришло несколько сотен сторонников, которые вступили в столкновение с силовиками и отбили политика.

В ходе операции было взято в заложники шесть спецназовцев. Атамбаев признался, что стрелял во время штурма его особняка. Позже он был арестован.