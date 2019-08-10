Три женщины погибли в ДТП под Тулой

Предполагаемый водитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Возбуждено уголовное дело.

В городе Кимовске Тульской области в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России в регионе.

— Три женщины погибли, одна получила травмы в результате столкновения автомобиля Mitsubishi Lancer с деревом, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла около пяти утра по московскому времени. Правоохранители уже задержали мужчину, который находился за рулём автомобиля в момент ДТП, а позже скрылся с места происшествия. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".