Три женщины погибли в ДТП под Тулой

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Фото © VK / ЧП Тула

Предполагаемый водитель скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Возбуждено уголовное дело.

В городе Кимовске Тульской области в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России в регионе.

Три женщины погибли, одна получила травмы в результате столкновения автомобиля Mitsubishi Lancer с деревом, — говорится в сообщении.

<p>Фото © VK / <a href="https://sun1-23.userapi.com/c855724/v855724458/b7cbe/Ovdgrxq2tzs.jpg" target="_blank">ЧП Тула</a></p>

Трагедия произошла около пяти утра по московскому времени. Правоохранители уже задержали мужчину, который находился за рулём автомобиля в момент ДТП, а позже скрылся с места происшествия. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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