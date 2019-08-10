Меркури и Рябцева снова пытаются вести трансляцию с митинга в Москве в YouTube

Блогер Илиас Меркури и журналистка Леся Рябцева вновь пытаются выйти в прямой эфир YouTube-канала "Политика сегодня" с митинга в Москве. 3 августа их трансляция с несанкционированной акции в российской столице, в ходе которой рассказывалось в том числе о провокациях со стороны участников шествий, была заблокирована за "нарушение правил сервиса" после массовой жалобы пользователей.

Администраторы канала обвинили Google в открытой цензуре и использовании специальных алгоритмов для пессимизации как канала, так и трансляции.

Напомним, после блокировки сервис раскритиковали в Общественной палате за двойные стандарты. Председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал создать в России собственные аналоги YouTube и Wikipedia.