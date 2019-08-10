Астроном-любитель снял редкие кадры столкновения Юпитера и метеорита

В среднем небесные тела входят в атмосферу планеты до пяти раз в месяц. Однако сфотографировать эти события удаётся весьма редко.

Американский астроном-любитель из Техаса сумел заснять и сфотографировать уникальное зрелище — столкновение метеорита с крупнейшей планетой Солнечной системы — Юпитером. Кадры произошедшего он опубликовал в своём аккаунте в "Твиттере".

На фотографиях, снятых Итаном Чаппелом 7 августа в 4:07 по времени Восточного побережья США (07:07 мск), видно, как астероид входит в верхнюю атмосферу газового гиганта Юпитера. После чего в западной части Южного экваториального пояса планеты была замечена яркая внезапная вспышка, предположительно, от падения метеорита.

Two views of #Jupiter early on 7 August 2019 with the flash I recorded. Left shows the moment of impact at 4:07 UTC. Right is an RGB image. pic.twitter.com/xPmS8MMFhc — Chappel Astro (@ChappelAstro) 8 августа 2019 г.

Глядя на вспышку, может показаться, что размер взрыва небольшой, однако важно учитывать то, что Юпитер — самая большая планета в Солнечной системе. Газовый гигант примерно в 11,2 раза больше и в 318 раз тяжелее Земли, а значит, упавший метеорит должен был быть достаточно большим, чтобы вызвать вспышку таких размеров.

При этом падение всё ещё должно быть подтверждено другими астрономами. Однако несомненно, что Чаппел заснял падение некоего космического объекта.

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn't make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8 — Chappel Astro (@ChappelAstro) 8 августа 2019 г.

Падения небесных тел на Юпитер практически неизбежны, учитывая огромное количество астероидов, которые находятся на просторах космоса. По данным издания, астрономы уже насчитали более 20 тысяч подобных объектов — и это только в окрестностях Земли.

А вот Юпитеру повезло чуть меньше — из-за своей массы и объёмов он принимает на себя большее количество ударов. В среднем небесные тела диаметром от 5 до 20 метров входят в атмосферу Юпитера до пяти раз в месяц. Однако сфотографировать эти события удаётся весьма редко.