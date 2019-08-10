Кокорин рассказал, как набрал игровой вес в колонии — видео

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Спортсмен признался, что за решёткой ему не хватает общения с родственниками, а в остальном у него "всё есть".

Российский футболист Александр Кокорин, который отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, заявил журналистам, что ему тяжело оценивать свою игровую форму. Спортсмен хотел бы проверить себя "в рамках хороших условий, хороших партнёров".

Мы потихоньку набираем форму, просто чтобы быть готовыми. Сегодня 82 [килограмма] у меня был вес, это отлично, у меня игровой вес 82, — рассказал игрок "Зенита".

По словам Кокорина, за решёткой ему не хватает общения с родственниками, а так у него "всё есть".

Футболист подчеркнул, что старается помочь другим заключённым, которые проявляют интерес к спорту. Он отметил, что в колонию теперь разрешают проносить какие-то спортивные вещи, уточнив, что раньше таких поблажек не было.

— Сейчас разрешают заниматься спортом всем, кто это любит: вот так выйти позаниматься, потом спокойно пойти искупаться, готовиться к завтрашнему дню — это дорогого стоит, — поделился нападающий.

Как ранее писал Лайф, Павел Мамаев и Александр Кокорин, осуждённые на 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно, сыграли с белгородским "Салютом". В товарищеском матче команда "Золотой лев", за которую они играли, одержала победу со счётом 4:2. Павел Мамаев забил два мяча, а Александр Кокорин был признан лучшим игроком встречи.

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