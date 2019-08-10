Кокорин рассказал, как набрал игровой вес в колонии — видео

Спортсмен признался, что за решёткой ему не хватает общения с родственниками, а в остальном у него "всё есть".

Российский футболист Александр Кокорин, который отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, заявил журналистам, что ему тяжело оценивать свою игровую форму. Спортсмен хотел бы проверить себя "в рамках хороших условий, хороших партнёров".

— Мы потихоньку набираем форму, просто чтобы быть готовыми. Сегодня 82 [килограмма] у меня был вес, это отлично, у меня игровой вес 82, — рассказал игрок "Зенита".

По словам Кокорина, за решёткой ему не хватает общения с родственниками, а так у него "всё есть".

Футболист подчеркнул, что старается помочь другим заключённым, которые проявляют интерес к спорту. Он отметил, что в колонию теперь разрешают проносить какие-то спортивные вещи, уточнив, что раньше таких поблажек не было.

— Сейчас разрешают заниматься спортом всем, кто это любит: вот так выйти позаниматься, потом спокойно пойти искупаться, готовиться к завтрашнему дню — это дорогого стоит, — поделился нападающий.

Как ранее писал Лайф, Павел Мамаев и Александр Кокорин, осуждённые на 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно, сыграли с белгородским "Салютом". В товарищеском матче команда "Золотой лев", за которую они играли, одержала победу со счётом 4:2. Павел Мамаев забил два мяча, а Александр Кокорин был признан лучшим игроком встречи.