Голосовой помощник "Яндекса" может появиться на смартфонах Huawei

Две крупнейшие компании обсуждают возможность интеграции и других приложений "Яндекса".

Глава подразделения "Мобильные сервисы" компании Huawei рассказал, что они ведут переговоры с российской компанией "Яндекс" о внедрении голосового помощника "Алиса" в китайские смартфоны. Об этом сообщает ТАСС.

Обсуждается также появление в гаджетах и других сервисов, приложений и новостных виджетов.

— "Яндекс" открыт, и мы обсуждаем с ними технические детали: как интегрировать, какого уровня должны быть девайсы, мы в переговорах с ним насчёт этого, — сообщил представитель компании Huawei.

Пресса-служба "Яндекса" комментировать заявление отказалась.

"Алиса" — виртуальный голосовой помощник российской компании "Яндекс". Он понимает речь, "ведёт" диалог с пользователем и отвечает на его вопросы.

Ранее Лайф писал, что Huawei на российском рынке по выручке обошла Apple.