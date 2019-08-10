Голосовой помощник "Яндекса" может появиться на смартфонах Huawei

Глава подразделения "Мобильные сервисы" компании Huawei рассказал, что они ведут переговоры с российской компанией "Яндекс" о внедрении голосового помощника "Алиса" в китайские смартфоны. Об этом сообщает ТАСС.
Обсуждается также появление в гаджетах и других сервисов, приложений и новостных виджетов.
— "Яндекс" открыт, и мы обсуждаем с ними технические детали: как интегрировать, какого уровня должны быть девайсы, мы в переговорах с ним насчёт этого, — сообщил представитель компании Huawei.
Пресса-служба "Яндекса" комментировать заявление отказалась.
"Алиса" — виртуальный голосовой помощник российской компании "Яндекс". Он понимает речь, "ведёт" диалог с пользователем и отвечает на его вопросы.
Ранее Лайф писал, что Huawei на российском рынке по выручке обошла Apple.
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