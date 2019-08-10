МВД предупредили о готовящейся на митинге в Москве провокации

Организаторы согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились в МВД с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники акции собираются организовать провокации. Об этом говорится в сообщении столичного ГУ МВД.

— ГУ МВД России по г. Москве обращается ко всем участникам мероприятия с просьбой соблюдать требования действующего законодательства, не допускать нарушений общественного порядка, — добавили в полиции.

Напомним, в эти минуты на проспекте академика Сахарова в столице начался согласованный митинг на тему предстоящих выборов в Мосгордуму. Кроме того, правительство Москвы согласовало проведение акции 11 августа. Заявленная численность участников — до 100 тысяч человек.