После нападения на сотрудника Росгвардии в Тюмени возбуждено дело

После задержания правоохранители изъяли у подозреваемого два ножа, травматический и сигнальный пистолеты.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал на сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии. Об этом сообщается на официальном портале СК России.

Инцидент произошёл в ночь на субботу, 10 августа, около половины первого ночи. Как уточняет СКР, правоохранители остановили для проверки 49-летнего гражданина, который передвигался на велосипеде. Однако после просьбы остановиться житель Тюмени бросил велосипед и скрылся в лесу.

На требования росгвардейцев выйти и предоставить документ, удостоверяющий личность, злоумышленник произвёл несколько выстрелов из травматического оружия. В ответ сотрудники были вынуждены применить табельное оружие. В результате происшествия один из правоохранителей получил ранения.

Что касается подозреваемого, то он был ранен в ногу. При досмотре у него изъяли два ножа, травматический и сигнальный пистолеты.

Сейчас мужчина задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Вопрос об избрании ему меры пресечения будет решаться в ближайшее время.