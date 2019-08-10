МВД озвучило первые данные по числу участников митинга в Москве

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Фото © Гавриил Григоров / ТАСС

По состоянию на 14:00 в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве участвует около семи тысяч человек.

— Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности, — говорится в сообщении полиции.

Напомним, с 14:00 и до 16:00 на проспекте Академика Сахарова пройдёт митинг на тему предстоящих выборов в Мосгордуму. Кроме того, Правительство Москвы согласовало проведение акции 11 августа. Заявленная численность участников — до 100 тысяч человек.

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