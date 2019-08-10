В Москве задержали Любовь Соболь

По данным организаторов согласованного митинга, проходящего в столице, она готовила провокации.

В Москве полицейские задержали незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь.

— В Москве задержана Любовь Соболь, — приводит ТАСС слова главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова.

Как заявил агентству адвокат задержанной, в квартиру к его клиентке пришли правоохранители. Другой информации он не предоставил.

Как сообщал Лайф, на проспекте Академика Сахарова в российской столице проходит согласованный митинг на тему предстоящих выборов в Мосгордуму. Кроме того, правительство города согласовало проведение акции 11 августа. Заявленная численность участников — до 100 тысяч человек. По данным организаторов митинга, Любовь Соболь и другие участники акции готовили провокации.