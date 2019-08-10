Штормовой ветер в Москве повалил около 150 деревьев и повредил 36 авто

Согласно предварительным данным, за время разгула стихии в столице выпало 26 миллиметров осадков.

В Москве за двое суток после объявления штормового предупреждения из-за шквалистого ветра никто не пострадал. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

При этом сильные порывы ветра повалили около 150 деревьев, кроме того, повреждения получили 36 автомобилей.

Всего за время непогоды в столичном регионе выпало порядка 26 миллиметров осадков. В связи с этим московские коммунальные службы, а также сотрудники МЧС работали в усиленном режиме.

Ранее Лайф писал, что городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за шторма, также были закрыты столичные парки и Московский зоопарк. Сегодня они работают в обычном режиме.

Сейчас погода в столице по-прежнему остаётся под влиянием североатлантического циклона, местами идут кратковременные осадки. Ожидается, что дождь прекратится во второй половине дня.