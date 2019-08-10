В Москве выпустят карту "Тройка" с Овечкиным

Также первым покупателям карты достанутся сувениры от трёхкратного чемпиона мира.

Транспортная карта "Тройка" с изображением хоккеиста Александра Овечкина поступит в продажу в конце года. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.

— Вместе с известным спортсменом мы проводим акцию "Будь в форме", цель которой — рассказать о том, как важно поддерживать себя в хорошей физической форме и заниматься спортом, — заявили в Дептрансе.

В рамках презентации карты в павильоне МЦД на Киевской площади пройдёт автограф-сессия спортсмена. Первым покупателям достанутся сувениры от хоккеиста.

Александр Овечкин является трёхкратным чемпионом мира, а также обладателем Кубка Стэнли — вместе со своим клубом НХЛ "Вашингтон" он завоевал награду в 2018 году.

С 11 по 17 августа в Красногорске состоится Кубок Александра Овечкина по хоккею. Лайф вёл прямую трансляцию с пресс-конференции, посвящённой этому турниру.