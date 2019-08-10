Публике впервые показали комплекс "Кинжал" — видео

На проходящих в Рязанской области Армейских международных играх широкой публике впервые продемонстрировали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".
Во время авиашоу на полигоне Дубровичи пара высотных истребителей МиГ-31К, вооружённая ракетами, прикрывала штурмовую авиацию, которая била авиационными бомбами по батарее ЗРК условного противника.
Всего на полигоне было установлено порядка 60 уникальных целей 12 типов.
Напомним, весной 2018 года гиперзвуковая ракета "Кинжал" была представлена президенту России Владимиру Путину.
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