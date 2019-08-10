На согласованной акции в Москве проходит концерт

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Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

На проспекте Сахарова, где сегодня, 10 августа, проходит согласованный митинг, начался концерт. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

На сцену уже вышел рэпер Face, также планируются выступления Ic3peak, "Кровостока". О намерении поддержать акцию своим творчеством коллективы объявляли ранее.

По последним данным полиции, в митинге принимают участие 20 тысяч человек. При этом к настоящему моменту нарушений в ходе мероприятия выявлено не было.

Ранее Лайф сообщал, что митинг продлится до 16:00 по московскому времени.

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