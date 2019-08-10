В ДНР заявили, что украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям

Кроме того, украинские силовики перебросили под Мариуполь силы инженерного разграничения.

Украинское командование направило снайперов к линии разграничения в Донбассе, разрешив им стрелять по военнослужащим и мирным жителям. Об этом заявил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов в беседе с Донецким агентством новостей.

По словам Безсонова, снайперам позволено "самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от её принадлежности". Также он отметил, что украинская сторона перебросила под Мариуполь средства инженерного разграничения.

Ранее в ДНР заявили о двух погибших в результате обстрела со стороны Украины. Напомним, 21 июля в Донбассе наступило бессрочное перемирие, однако украинская сторона продолжает его нарушать.