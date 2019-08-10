В Танзании при взрыве автоцистерны погибло 60 человек, набиравших топливо

BREAKING NEWS: Petrol tanker goes up in flames in Itigi, #Tanzania killing more than 100 people... poleni watanzania walopoteza maisha @ITVTANZANIA @MariaSTsehai pic.twitter.com/9xiidhoAWI— alenwex (@iAlen) 10 августа 2019 г.
В Танзании в результате взрыва автоцистерны погибло по меньшей мере 60 человек, ещё более 70 получили ранения. Об этом сообщает местный телеканал ITV (Independent Television).
Инцидент произошёл в субботу, 10 августа, вблизи населённого пункта Морогоро, примерно в 260 километрах от столицы Танзании — Додомы.
По данным очевидцев, грузовик ехал на высокой скорости и попытался объехать мотоциклиста на главной дороге возле автобусной станции Мсамву. Однако водитель потерял управление — и автоцистерна перевернулась.
По словам Стивена Кебве, регионального комиссара Морогоро, авария привлекла большую толпу: увидев, что из цистерны выливается топливо, люди с вёдрами и контейнерами бросились набирать. При этом один из присутствовавших вынул аккумулятор. На месте происшествия было около 150 человек в тот момент, когда грузовик взорвался. Это случилось примерно через 20 минут после аварии.
На кадрах с места события — большое пламя и густой чёрный дым, поднимающийся из обломков горящей автоцистерны. Десятки мотоциклов, разбросанных вокруг, также полностью сгорели.
В данный момент все пострадавшие были госпитализированы в местные больницы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Однако, как подчеркнул Кебве, число погибших может возрасти, поскольку многие из раненых получили очень серьёзные ожоги.
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