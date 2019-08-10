Эксперты назвали самые доступные автомобили на российском рынке

В их число вошли LADA, Datsun и Renault. Все автомобили стоимостью до миллиона рублей.

Аналитическое агентство "Автостат" назвало автомобиль LADA Granta самым доступным на рынке в России. Его средняя стоимость — около 524 тысяч рублей. За первое полугодие 2019 года было продано более 74 тысяч таких машин.

В тройку также вошли Datsun on-DO (562 тысячи рублей) и LADA 4x4 (564 тысячи рублей).

В десятке оказались автомашины Datsun mi-DO за 618 тысяч рублей, Renault Sandero за 691 тысячу рублей, Lifan Solano за 708 тысяч рублей и Chevrolet Niva за 751 тысячу рублей. Этот автомобиль также оказался самым дорогим в рейтинге.

Ранее Лайф писал о том, что автомобиль Lada попал в рейтинг самых продаваемых брендов мира.