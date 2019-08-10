В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов

Также непогода вывела из строя прожекторы на матче кубка страны между "Зандхаузеном" и "Боруссией" из Мёнхенгладбаха.

В Германии 15 человек пострадали от удара молнии в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе страны. Об этом сообщает издание Merkur.

— В результате удара молнии в Баден-Вюртемберге, в городе Розенфельд-Хайлигенциммерн, 15 футболистов получили ранения, — говорится в сообщении.

По данным полиции, пострадавшим от 19 до 48 лет. Один человек потерял сознание. Также из-за сильной грозы было задержано начало матча Кубка Германии по футболу между "Зандхаузеном" и "Боруссией" из Мёнхенгладбаха. Прожекторы стадиона вышли из строя, а болельщиков попросили пересесть с нижних рядов.

Мощный торнадо обрушился в ночь с 9 на 10 августа на Центральную Европу. В Баварии пришлось прервать музыкальный фестиваль "Тауберталь", проходящий под открытым небом, а в Люксембурге стихия нанесла значительный урон городским постройкам.