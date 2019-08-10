В Ачинске суд арестовал мародёра, грабившего покинутые жителями квартиры

У его сообщников изъяты телефоны и записи, на которых зафиксированы проникновения в чужое жильё.

Предполагаемый мародёр, которого подозревают в совершении серии краж в покинутых жильцами квартирах в посёлках Каменка и Ключи Красноярского края, арестован Ачинским судом на два месяца.

— Воспользовался случаем, когда люди уходили из своих домов, совершил четыре таких преступления. Сегодня он раскаивается, — рассказал журналистам начальник ГУ МВД России по региону Александр Речицкий.

Он уточнил, что у молодого человека были изъяты деньги, украшения, ноутбук и колонки. Вещи уже передали законным владельцам.

Речицкий отметил, что показания по делу дают два сообщника арестованного. У них изъяты сотовые телефоны и записи, на которых видно, как они в ночное время пробираются в дома, а затем уходят.

Всего в Ачинском районе зарегистрировано восемь случаев мародёрства. Правоохранители работают над раскрытием преступлений.

Напомним, днём 5 августа под Ачинском прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части. Спустя два дня в районе был снят введённый режим ЧС, и люди начали возвращаться в дома, а военные приступили к разминированию разлетевшихся снарядов.

Однако вскоре снаряды начали рваться вновь, была объявлена повторная эвакуация. Лайф опубликовал видео, как один из снарядов взорвался вблизи группы сапёров, а также кадры с последствиями новых взрывов.