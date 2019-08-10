Круизным лайнерам запретили заходить в центр Венеции

Большие волны, которые образуются, когда суда прибывают к причалу, повредили старый деревянный фундамент города.

После десятилетий дискуссий итальянское правительство запретило круизным лайнерам заходить в исторический центр Венеции. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на объявление правительства.

Согласно информации издания, этому решению способствовало столкновение круизного судна с небольшой туристической лодкой, которое произошло в июне этого года. В прошлом году также произошло несколько подобных несчастных случаев, что в итоге подтолкнуло правительство к принятию данного законопроекта.

Местные жители в свою очередь уже несколько лет добивались запрещения захода круизных лайнеров в город, поскольку это разрушает фундамент, на котором построен город. В среду, 7 августа, итальянское правительство объявило, к радости местных жителей, что маршруты судов наконец-то изменятся.

Таким образом, с сентября 2019 года некоторым судам будет разрешено швартоваться в удалённых от города портах.

Примечательно, что более полутора миллионов человек ежегодно посещают Венецию на круизных лайнерах. При этом, по данным The Daily Mail, из 60 тысяч туристов, которые прибывают в город каждый день, только половина останавливается на ночь, от чего сильно страдает местная туриндустрия.

Ранее Лайф писал, что власти Венеции введут платный въезд в центр города с 2020 года.