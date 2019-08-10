Учёные выяснили, что оптимисты и пессимисты спят по-разному

Исследование CARDIA началось в середине 1980-х годов. В нём принимают участие более пяти тысяч человек.

Учёные из Университета Иллинойса обнаружили взаимосвязь между позитивным мировоззрением и качеством сна. Соответствующие выводы были представлены в журнале Behavioral Medicine.

— Оптимистичное мировоззрение — убеждённость в том, что в будущем всё будет хорошо, — приобретает повышенное значение для профилактики здорового образа жизни, — отметила профессор Росальба Эрнандес.

По её словам, недосып связан со многими проблемами, в том числе ожирением, гипертензией, различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. В своей работе специалисты обратились к данным исследования CARDIA, которое идёт уже более 30 лет и изучает факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В нём принимают участие более пяти тысяч человек, которые с момента начала испытаний в середине 1980-х годов проходят различные обследования и тестирования.

В одном из тестов добровольцы должны были оценить своё психологическое состояние по десяти критериям. Также оценивались качество и продолжительность сна. Согласно выводу исследователей, оптимисты оказываются довольны своим сном на 31% чаще, чем пессимисты. Кроме того, у позитивно мыслящих людей на 32% больше шансов улучшить качество своего сна в будущем.

Ранее сообщалось, что австралийские медики нашли идеальный режим сна.