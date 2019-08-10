На трассе в Кабардино-Балкарии погибло три человека

Три человека погибли в результате аварии с участием трёх автомобилей в Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошёл около села Малка Зольского района. На 408-м километре федеральной автодороги "Кавказ" 29-летний местный житель за рулём автомобиля "Лада-Приора" попытался совершить обгон и по касательной столкнулся с ВАЗ-21099.

После этого, не справившись с управлением, водитель "Лады" врезался в Lexus, который тоже двигался по встречке.

Как стало известно Лайфу, в результате лобового столкновения с иномаркой все три человека, находившиеся в салоне "приоры", погибли. Кроме того, пострадал и водитель Lexus. Пассажирка автомобиля премиум-класса не пострадала.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит установить все детали и обстоятельства происшествия.