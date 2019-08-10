В ДТП в Астраханской области погибли трое взрослых и двое детей

В Астраханской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибло пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

— На 148-м километре автодороги Волгоград — Астрахань произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Granta и Honda Fit, — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибла семья, находившаяся в салоне отечественного автомобиля. В числе жертв — мужчина 1992 года рождения, его супруга 1991 года рождения, их годовалая дочь и трёхлетний сын. Позже в больнице скончался водитель иномарки 1990 года рождения.

Правоохранители устанавливают виновника аварии.