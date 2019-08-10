В ДТП в Астраханской области погибли трое взрослых и двое детей

167

В Астраханской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибло пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

<p>Фото © <a href="https://30.xn--b1aew.xn--p1ai/news/ithttps://ria.ru/20190810/1557376317.html5340" target="_blank">УМВД РФ по Астраханской области</a></p>

На 148-м километре автодороги Волгоград — Астрахань произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Granta и Honda Fit, — говорится в сообщении.

<p>Фото © <a href="https://30.xn--b1aew.xn--p1ai/news/ithttps://ria.ru/20190810/1557376317.html5340" target="_blank">УМВД РФ по Астраханской области</a></p>

В результате ДТП погибла семья, находившаяся в салоне отечественного автомобиля. В числе жертв — мужчина 1992 года рождения, его супруга 1991 года рождения, их годовалая дочь и трёхлетний сын. Позже в больнице скончался водитель иномарки 1990 года рождения.

Правоохранители устанавливают виновника аварии.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×