Названы животные, которые могут полностью исчезнуть в городах

Виноваты в этой ситуации главным образом глобальное потепление и температурные аномалии.

Пчёлы, бабочки, а также воробьи могут исчезнуть из больших городов в ближайшие годы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно данным агентства, исчезновение пчёл из некоторых регионов планеты зарегистрировали ещё в 1990-х годах, однако к настоящему моменту сокращение их численности отмечается практически во всём мире. В США с 2003 по 2013 год погибло 90 процентов дикой и 80 процентов домашней популяции, в России — лишь 40. Таким образом, к 2035 году пчёл на земле может вообще не остаться. Вместе с этим населению Земли придётся отказаться и от 35 агрокультур, опыляемых именно пчёлами.

Учёные объясняют это в первую очередь глобальным потеплением. Из-за перегревания насекомые не могут впасть в зимнюю спячку, быстро сжигают жиры и просыпаются весной ослабленными. Слабые особи — иногда их доля составляет 70 процентов всего улья — погибают.

Кроме того, полосатых насекомых убивают пестициды — они снижают их иммунитет. В связи с этим пчёлы становятся лёгкой мишенью для опасных вирусов.

Также исчезнуть могут бабочки и воробьи. На их популяции тоже влияет глобальное потепление, считают эксперты. Крылатые красавицы не выдерживают перепадов температур — тёплой зимы и холодного лета. В результате из-за зимних оттепелей погибает до 67 процентов всех бабочек.

А вот воробьям из-за температурных аномалий не хватает кормовой базы. Также из-за ослабленного иммунитета и подверженности различным заболеваниям, включая птичью малярию, за следующие 25 лет численность пернатых может уменьшиться почти на 70 процентов.

— Кроме того, не способствуют сохранению их популяции плохая экология, плотная застройка, обилие асфальта и искусственных газонов, — добавляет агентство.

Ранее российские учёные предсказали пчелиный апокалипсис в 2035 году. По их данным, численность пчёл в России сократилась на 40% за последние десять лет.