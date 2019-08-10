Названы животные, которые могут полностью исчезнуть в городах

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Виноваты в этой ситуации главным образом глобальное потепление и температурные аномалии.

Пчёлы, бабочки, а также воробьи могут исчезнуть из больших городов в ближайшие годы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно данным агентства, исчезновение пчёл из некоторых регионов планеты зарегистрировали ещё в 1990-х годах, однако к настоящему моменту сокращение их численности отмечается практически во всём мире. В США с 2003 по 2013 год погибло 90 процентов дикой и 80 процентов домашней популяции, в России — лишь 40. Таким образом, к 2035 году пчёл на земле может вообще не остаться. Вместе с этим населению Земли придётся отказаться и от 35 агрокультур, опыляемых именно пчёлами.

Учёные объясняют это в первую очередь глобальным потеплением. Из-за перегревания насекомые не могут впасть в зимнюю спячку, быстро сжигают жиры и просыпаются весной ослабленными. Слабые особи — иногда их доля составляет 70 процентов всего улья — погибают.

Кроме того, полосатых насекомых убивают пестициды — они снижают их иммунитет. В связи с этим пчёлы становятся лёгкой мишенью для опасных вирусов.

Также исчезнуть могут бабочки и воробьи. На их популяции тоже влияет глобальное потепление, считают эксперты. Крылатые красавицы не выдерживают перепадов температур — тёплой зимы и холодного лета. В результате из-за зимних оттепелей погибает до 67 процентов всех бабочек.

А вот воробьям из-за температурных аномалий не хватает кормовой базы. Также из-за ослабленного иммунитета и подверженности различным заболеваниям, включая птичью малярию, за следующие 25 лет численность пернатых может уменьшиться почти на 70 процентов.

Кроме того, не способствуют сохранению их популяции плохая экология, плотная застройка, обилие асфальта и искусственных газонов, — добавляет агентство.

Ранее российские учёные предсказали пчелиный апокалипсис в 2035 году. По их данным, численность пчёл в России сократилась на 40% за последние десять лет.

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