Эксперт заявил, что в Москве живёт меньше трети участников прошедшего митинга

В Москве, по предварительным данным, проживает меньше трети граждан, принявших участие в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова. Об этом заявил генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

— Нас прежде всего интересовала география, откуда эти люди. Мы опросили, по нашим оценкам, в районе полутора тысяч человек, — заявил специалист в комментарии агентству "Москва".

Согласно "очень предварительной информации", жителями российской столицы являются лишь 30% участников акции. Ещё 30% проживают в Подмосковье, а остальные 40% — жители других регионов. В этот день они просто оказались в Москве или же приехали на митинг специально.

По словам Шпунта, окончательные цифры появятся не раньше 12–13 августа.

Ранее его коллега, политолог Павел Данилин, предположил, что часть пришедших на акцию граждан получит за это деньги.