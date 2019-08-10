Российские туристы удивили Кайли Дженнер на отдыхе в Италии — видео

Туристы из России привлекли внимание американской модели и светской львицы Кайли Дженнер на отдыхе на острове Капри. Видеоролик из ресторана Conca del Sogno опубликовал портал Super.

По данным издания, звезда соцсетей с семьёй остановилась в отеле Capri Tiberio Palace и отправилась на ланч в местный ресторан. Пока Кайли умилялась дочке Сторми вместе с женихом Трэвисом Скоттом и мамой Крис, компания российских туристов заказала сгроппино — итальянский коктейль, состоящий из водки, просекко и лимонного сорбета, который официанты приготовили прямо возле столика. Шум привлёк внимание звёздной семьи, а Кайли даже сняла происходящее на телефон.

Ранее стало известно, что Кайли Дженнер отметит своё 22-летие 10 августа на яхте стоимостью 250 миллионов долларов.