Церемония вручения премии "Оскар" может опять остаться без ведущего

Новый президент Американской академии киноискусств Дэвид Рубин не исключил, что церемония вручения премии "Оскар", которая состоится 9 февраля 2020 года, как и в этом году, пройдёт без ведущего.

— Думаю, все варианты возможны, и мы сделаем всё так, как будет лучше для трансляции и нашего партнёрства с [телекомпанией] ABC, — заявил Рубин в интервью Associated Press.

По его мнению, в формат шоу существенных изменений внесено не будет, поскольку предыдущая трансляция вручения премии имела "огромный успех".

Напомним, в декабре 2018 года ведущим 91-й церемонии вручения наград кинопремии "Оскар" был выбран актёр Кевин Харт. Вскоре он отказался от роли ведущего церемонии после возмущения аудитории его старыми гомофобными твитами. Впервые за много лет мероприятие прошло без ведущего.