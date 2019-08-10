Директор актёра Пашинина ответила на слухи о его обнищании на Украине

Ранее сообщалось, что артисту приходится работать дворником и давать интервью за еду.

Актёр Анатолий Пашинин, воевавший в составе националистических формирований на Украине, не испытывает проблем со съёмками. Об этом заявила его директор Юлия Павлова в беседе с корреспондентом телеканала "Звезда".

— Ему там есть чем заниматься, естественно, на Украине, поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения, — прокомментировала Павлова информацию о том, что у Пашинина проблемы с работой.

По её словам, артист снимается на киностудии "Беларусьфильм". О том, что Пашинин нищенствует, написал в своём блоге российский актёр Сергей Марочкин, утверждавший, что артист работает дворником и даёт интервью за еду.

Напомним, Анатолий Пашинин родился в вырос в Запорожье, но позднее уехал в Москву, где окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина и с 2001 года начал сниматься в российском кино. В 2017-м он стал добровольцем украинской армии. По словам его командира, актёр отвоевал не более двух месяцев.