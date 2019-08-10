Путин приехал на байк-шоу в Крым на трёхколёсном "Урале"

Президент России Владимир Путин прибыл на трёхколёсном мотоцикле "Урал" на международное байк-шоу под Севастополем. Вместе с ним в транспортном средстве ехали глава Крыма Сергей Аксёнов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

К мотоциклу, за рулём которого находился глава государства, был прикреплён российский триколор.

Путин подъехал прямо к сцене в компании лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова. Тот подарил президенту шапку и фильм о предыдущем байк-шоу. Со сцены российский лидер обратился к участникам фестиваля, встретившим его приветственными гудками.

Путин за рулем мотоцикла «Урал» приехал на международное байк-шоу в Севастополе pic.twitter.com/LjjR1Ir5QV — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 10, 2019

Это байк-шоу стало 11-м по счёту из тех, что мотоклуб "Ночные волки" проводит на Крымском полуострове. Организаторы обещают, что кульминация байк-шоу, получившая название "Тень Вавилона", удивит зрителей трюковыми постановками, огнедышащими гигантскими декорациями, спецэффектами, а также порадует выступлениями известных артистов.