Участники митинга не смогли вспомнить имён людей, которых они вышли поддержать

По данным МВД, участниками согласованного митинга в центре столицы стали 20 тысяч человек.

Некоторые участники согласованного митинга в Москве на проспекте Сахарова не смогли назвать имён незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в поддержку которых и была объявлена акция. Видеоролик с ответами митингующих публикует Life Shot.

Многие из участников акции не смогли назвать ни фамилий, ни причин, по которым проводился митинг. Некоторым митингующим показалось, что баллотироваться в Мосгордуму собирался журналист Иван Голунов, другие же объяснили своё присутствие на акции тем, "что просто хотят уехать из России".

Напомним, согласованный митинг на проспекте Сахарова в российской столице завершился, нарушений общественного порядка в ходе акции выявлено не было. По данным МВД, участниками мероприятия стали около 20 тысяч человек.

По мнению политолога, акция на проспекте Сахарова была "модным ивентом", а не полноценным митингом.