Синоптик оценил вероятность применения против РФ "климатического оружия"

Евгений Тишковец назвал бредом подобные предположения и рассказал о скором потеплении в столице.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отрицает возможность использования США климатического оружия на территории России, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

— Это безответственное заявление. И я вам должен сказать, что, во-первых, это всё, мягко выражаясь, бред. Во-вторых, самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда не было ни климатического оружия, ни технологий. В-третьих, причиной тому — глобальное потепление, которое стирает грань между Арктикой и экватором, температурную грань, — заявил синоптик.

Поэтому, говорит синоптик, усиливается влияние либо севера, либо юга, когда европейская часть России страдает от холода и дождей, а Сибирь изнывает от зноя. Тишковец добавил, что, если бы против нашей страны было применено "климатическое оружие", мы бы об этом обязательно узнали.

— И у нас есть, что называется, свой ответ Чемберлену. И у нас есть знания в этом смысле. Поэтому нет, конечно, никакое это не климатического оружие, — добавил эксперт.

Напомним, ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что страны Запада могли применить климатическое оружие на территории России.