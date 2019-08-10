В Киргизии арестовали экс-главу аппарата Атамбаева по делу о захвате заложников

Бывшего главу правительственного аппарата экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, его соратника и личного советника Фарида Ниязова до 8 октября заключили под стражу за захват заложников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию Первомайского районного суда Бишкека.

— Судья принял решение поместить Ниязова под стражу в СИЗО до 8 октября, — цитирует агентство собеседника.

Таким образом, по делу о захвате сотрудников спецподразделения "Альфа" во время штурма особняка Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Ниязову придётся пробыть в СИЗО около двух месяцев.

Напомним, в Кой-Таше вечером 7 августа спецназ начал операцию по задержанию Атамбаева в его доме. Бывшего президента подозревают в коррупции, незаконной трансформации земель и прочих преступлениях. На помощь экс-лидеру страны пришло несколько сотен сторонников, которые вступили в столкновение с силовиками и отбили политика.

В ходе операции было взято в заложники шесть спецназовцев. Атамбаев признался, что стрелял во время штурма его особняка. Позже он был арестован. Бывший глава аппарата президента Киргизии Фарид Ниязов в свою очередь был задержан правоохранителями.