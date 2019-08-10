Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде Осло

Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде столицы Норвегии. Об этом в посте в "Твиттере" сообщила местная полиция.

В результате инцидента был ранен один человек, о его состоянии не сообщается.

Shooting episode in mosque in Norway. Witnesses say white man in uniform walked in and started shooting. https://t.co/Far1qGsIkc — Muniba Ahmad (@MunibaAhm) August 10, 2019

Сам нападавший задержан. По предварительным данным, речь идёт о белом мужчине, который был одет в униформу и шлем.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Правоохранители выясняют причину произошедшего.