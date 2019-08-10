Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде Осло

Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде столицы Норвегии. Об этом в посте в "Твиттере" сообщила местная полиция.
В результате инцидента был ранен один человек, о его состоянии не сообщается.
Shooting episode in mosque in Norway. Witnesses say white man in uniform walked in and started shooting. https://t.co/Far1qGsIkc— Muniba Ahmad (@MunibaAhm) August 10, 2019
Сам нападавший задержан. По предварительным данным, речь идёт о белом мужчине, который был одет в униформу и шлем.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Правоохранители выясняют причину произошедшего.
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