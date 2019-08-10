Мэр Львова поручил помыть бомжей, которые отпугивают горожан

Глава города надеется, что благодаря этому бродяги смогут привести себя в порядок и перестанут "отпугивать" граждан своим видом.

Глава Администрации Львова Андрей Садовый распорядился, чтобы в городе организовали еженедельный "душ" для бездомных. Об этом сообщается на официальном сайте Львовского городского совета.

По его словам, на улицах города, особенно по утрам, отдыхают люди без определённого места жительства. При этом бездомные, как правило, "несколько отпугивают" горожан своим внешним видом.

В связи с этим глава Администрации Львова поручил продумать возможность для бездомных регулярно или хотя бы один-два раза в неделю посещать баню и другие заведения, где они могли бы помыться.

Мэр Львова добавил, что проконсультироваться по данному вопросу подчинённые могут с представителями частного сектора, владельцами отелей и зон SPA.