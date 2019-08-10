В ЦОДД рассказали, когда в Москву вернутся серьёзные пробки

Наибольшие затруднения будут наблюдаться у крупных торговых центров и детских магазинов.

Московские автомобилисты возобновят активность с 26 августа, что приведёт к ухудшению дорожной ситуации. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

— Приближается учебный год, многие возвращаются из отпусков в город. Начиная с 26 августа мы ожидаем увеличения количества автомобилей на 15–17%, — говорится в сообщении.

В количественном выражении ожидается увеличение на 100–125 тысяч автомобилей. В ЦОДД отметили, что локальные затруднения будут наблюдаться у крупных торговых центров, а также детских магазинов. В норму движение на дорогах Москвы должно прийти начиная со 2 сентября.

Ранее стало известно, что в России появится сервис о дорожных пробках с искусственным интеллектом.